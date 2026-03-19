19 марта 2026 в 07:14

Российского бизнесмена наказали за аферу с горелками для участников СВО

Российского бизнесмена осудили за аферу с поставками горелок для участников СВО на 53 млн рублей, следует из судебных материалов. Согласно документам, которые приводит ТАСС, суд приговорил предпринимателя к пяти годам колонии.

Как говорится в материалах, бизнесмен получил деньги, но вместо поставок лишь имитировал бурную деятельность. Он отчитывался о запуске производства в Китае, постоянно ссылался на задержки и отправлял ложные данные о транспортировке. Производителю горелок перечислили лишь треть суммы, остальными деньгами фигурант распорядился по своему усмотрению.

Защита настаивала, что речь идет о предпринимательском споре, а не об уголовном преступлении, указывая на частичное исполнение контракта и реальную деятельность компании. Однако суд установил, что бизнесмен хотел изначально обмануть заказчика, предоставляя ему ложные отчеты о производстве и перевозках.

До этого бывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов не признал вину в получении взятки в размере свыше 80 млн рублей. Предприниматель Лева Мартиросян, который проходит по делу как обвиняемый в передаче денег, также отрицал свою причастность к преступлению.

