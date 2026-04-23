Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 13:16

Три россиянина похитили у Минобороны почти 300 млн рублей

В Калининграде осудили участников аферы при строительстве Нахимовского училища

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Калининграде осудили трех участников аферы со строительством филиала Нахимовского военно-морского училища, которые похитили 296 млн рублей, сообщили в Калининградском областном суде. Их приговорили к лишению свободы на срок от 4,5 года до шести лет колонии.

Осуждены трое жителей Калининградской области за хищение денежных средств МО РФ при строительстве филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде, — говорится в сообщении.

Установлено, что в 2020–2022 годах заместитель директора и начальник сметно-договорного отдела подрядной компании действовали совместно с сотрудниками отдела капитального строительства Балтийского флота. Они вносили в акты выполненных работ ложные данные и завышали их стоимость. Таким образом участники схемы ввели в заблуждение сотрудников департамента строительства Минобороны РФ.

Ранее Никулинский суд Москвы приговорил бывшего советника РЖД, экс-совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-транс» Алексея Тайчера к 11 годам колонии по делу о мошенничестве на 982 млн рублей. Кроме того, суд удовлетворил право рассмотреть иск потерпевшей стороны в полном объеме на общую сумму в размере 1,2 млрд рублей в гражданском порядке.

Регионы
Калининград
суды
аферы
строительство
училища
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.