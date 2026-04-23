Три россиянина похитили у Минобороны почти 300 млн рублей

В Калининграде осудили участников аферы при строительстве Нахимовского училища

В Калининграде осудили трех участников аферы со строительством филиала Нахимовского военно-морского училища, которые похитили 296 млн рублей, сообщили в Калининградском областном суде. Их приговорили к лишению свободы на срок от 4,5 года до шести лет колонии.

Установлено, что в 2020–2022 годах заместитель директора и начальник сметно-договорного отдела подрядной компании действовали совместно с сотрудниками отдела капитального строительства Балтийского флота. Они вносили в акты выполненных работ ложные данные и завышали их стоимость. Таким образом участники схемы ввели в заблуждение сотрудников департамента строительства Минобороны РФ.

Ранее Никулинский суд Москвы приговорил бывшего советника РЖД, экс-совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-транс» Алексея Тайчера к 11 годам колонии по делу о мошенничестве на 982 млн рублей. Кроме того, суд удовлетворил право рассмотреть иск потерпевшей стороны в полном объеме на общую сумму в размере 1,2 млрд рублей в гражданском порядке.