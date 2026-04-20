20 апреля 2026 в 14:44

Экс-советника РЖД осудили за аферу на 982 млн рублей

Экс-советника РЖД Тайчера приговорили к 11 годам колонии за мошенничество

Алексей Тайчер Алексей Тайчер Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Никулинский суд Москвы приговорил бывшего советника РЖД, экс-совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-транс» Алексея Тайчера к 11 годам колонии по делу о мошенничестве на 982 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на источник. Суд также разрешил рассмотреть гражданский иск потерпевших на 1,2 млрд рублей в полном объеме.

Суд признал Алексея Тайчера виновным в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде 11 лет общего режима, штрафа в размере 2 млн рублей,рассказал инсайдер.

Тайчера осудили за хищение 710 млн рублей через подставные договоры займа, еще 272 млн — это проценты. Вину он не признал. Потерпевшей стороной выступил «Трансфин-М».

Ранее экс-главу администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова, который скрывается за границей, осудили на 10 лет колонии строгого режима по делу о взяточничестве. Его объявили в международный розыск по каналам Интерпола еще в 2018 году. По версии следствия, 17 млн рублей Кондрашов получил за покровительство ритуальному бизнесу и помощь в выделении земли под крематорий.

