Экс-главу Нижнего Новгорода осудили за «похоронные» взятки в 17 млн рублей

Экс-главу администрации Нижнего Новгорода Кондрашова осудили на 10 лет колонии

Олег Кондрашов Олег Кондрашов Фото: sledcom.ru
Экс-главу администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова, который скрывается за границей, осудили на 10 лет колонии строгого режима по делу о взяточничестве, передает ТАСС. Его объявили в международный розыск по каналам Интерпола еще в 2018 году. По версии следствия, 17 млн рублей Кондрашов получил за покровительство ритуальному бизнесу и помощь в выделении земли под крематорий.

Назначить Кондрашову Олегу Александровичу <…> наказание в виде 10 лет колонии строгого режима и штрафа <…> 340 млн рублей, — сказал судья.

Против Кондрашова и его бывшего заместителя Владимира Привалова возбудили уголовное дело о получении крупной взятки. По данным следствия, в 2012–2013 годах они получили от предпринимателя из сферы ритуального бизнеса 17 млн рублей — лично и через посредников.

Ранее суд в Москве заочно арестовал бывшего старшего вице-президента банка ВТБ Александра Тер-Аванесова. Его обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, топ-менеджер похитил почти 9 млрд рублей, которые шли на восстановление ДНР.

