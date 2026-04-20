20 апреля 2026 в 11:53

Экс-топ-менеджера ВТБ заочно арестовали за хищение 9 млрд рублей для ДНР

Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего старшего вице-президента банка ВТБ Александра Тер-Аванесова, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Его обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, топ-менеджер похитил почти 9 млрд рублей, которые шли на восстановление ДНР.

Постановлением Мещанского районного суда города Москвы от 20 апреля 2026 года в отношении Тер-Аванесова Александра Борисовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Топ-менеджеру избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Она будет действовать с момента, когда бизнесмена передадут российским правоохранителям, либо с того дня, когда его фактически задержат на территории России.

Дело экс-вице-президента банка связано с бывшим заместителем министра строительства республики Юлией Мерваезовой. Ее задержали в Пятигорске в сентябре 2025 года.

Тер-Аванесов занимал должность старшего вице-президента ВТБ в 2021–2023 годах. До этого он успел побыть депутатом Костромской облдумы, членом Совета Федерации и участником российской делегации в ПАСЕ.

Ранее стало известно, что суд Краснодара намерен обратить в доход государства нелегально нажитое имущество замгубернатора региона Андрея Коробки. Его подозревают в коррупции и превышении должностных полномочий.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
