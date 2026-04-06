Имущество обвиненного в коррупции российского замгубернатора арестовали

Суд Краснодара намерен обратить в доход государства нелегально нажитое имущество замгубернатора Краснодарского края Андрея Коробки и связанных с ним лиц, рассказали в пресс-службе судов региона. Чиновника подозревают в коррупции и превышении должностных полномочий.

Следствие выяснило, что доход предприятий депутатов, связанных с Коробкой, увеличилась на 10 млрд рублей благодаря сращиванию бизнеса и власти. Суд арестовал имущество чиновника. В рамках иска будут рассмотрены требования об обращении в доход государства не только объектов недвижимости, но и долей в бизнесах подельников Коробки.

Ранее Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова. Политика и его окружение уличили в незаконном обогащении почти на 1 млрд рублей.

До этого на скамье подсудимых оказался глава районного миграционного отдела УМВД в Санкт-Петербурге. Следователи подозревают, что с декабря 2018 года по июнь 2025 года мужчина брал взятки в обмен на свое «покровительство».