День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 16:23

ВТБ завершил присоединение Почта Банка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Erid: 2W5zFJgEKLM

ВТБ завершил юридическое присоединение Почта Банка, благодаря чему сеть объединенного банка стала крупнейшей в России. Теперь клиенты смогут воспользоваться услугами ВТБ в 4,5 тыс. точек обслуживания и 23 тыс. почтовых отделений.

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин отметил, что объединение с Почта Банком стало одним из крупнейших интеграционных проектов последних лет. Основным результатом стало изменение предоставления финансовых услуг в России, которое помогло убрать разницу между мегаполисами и малыми городами. У ВТБ есть преимущество перед другими банковскими системами: пользователи могут получить услугу онлайн в приложении, в отделениях, через выездных менеджеров и на Почте России.

Процесс интеграции ВТБ и Почта Банка начался с 2025 года. В первую очередь, объединились сети банкоматов, после чего продукты ВТБ стали доступны в офисах Почта Банка. В отделениях Почты России появились 23 тыс. представителей банка ВТБ, которые окажут помощь клиентам в оформлении продуктов и сервисов. Кроме того, при поддержке Социального фонда России произведен бесшовный перевод пенсий. С января 2026 года ВТБ стал оператором Пушкинской карты (на сегодняшний день выдано более 6,5 млн карт). На данный момент завершен ребрендинг сети офисов и банкоматов.

Сегодня ВТБ представлен более чем в 13 тыс. населенных пунктов, включая малые города и сельские поселения в 89 российских регионах. Объединенная сеть банкоматов составляет 19 тыс. устройств.

РЕКЛАМА: Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139

Лицензия ЦБ РФ №1000 от 8 июля 2015 г.

Общество
ВТБ
услуги
банки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с помощью «раздражающей» Китай установки
Японский политик назвал Россию великой страной
«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста
«Идея избавления»: в МИД России высказались о мировой ядерной угрозе
Стало известно, почему большинство россиян редко ходят в баню
«Вопрос месяцев»: чем Армения заплатит за антироссийский саммит Пашиняна
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.