ВТБ завершил присоединение Почта Банка

Erid: 2W5zFJgEKLM

ВТБ завершил юридическое присоединение Почта Банка, благодаря чему сеть объединенного банка стала крупнейшей в России. Теперь клиенты смогут воспользоваться услугами ВТБ в 4,5 тыс. точек обслуживания и 23 тыс. почтовых отделений.

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин отметил, что объединение с Почта Банком стало одним из крупнейших интеграционных проектов последних лет. Основным результатом стало изменение предоставления финансовых услуг в России, которое помогло убрать разницу между мегаполисами и малыми городами. У ВТБ есть преимущество перед другими банковскими системами: пользователи могут получить услугу онлайн в приложении, в отделениях, через выездных менеджеров и на Почте России.

Процесс интеграции ВТБ и Почта Банка начался с 2025 года. В первую очередь, объединились сети банкоматов, после чего продукты ВТБ стали доступны в офисах Почта Банка. В отделениях Почты России появились 23 тыс. представителей банка ВТБ, которые окажут помощь клиентам в оформлении продуктов и сервисов. Кроме того, при поддержке Социального фонда России произведен бесшовный перевод пенсий. С января 2026 года ВТБ стал оператором Пушкинской карты (на сегодняшний день выдано более 6,5 млн карт). На данный момент завершен ребрендинг сети офисов и банкоматов.

Сегодня ВТБ представлен более чем в 13 тыс. населенных пунктов, включая малые города и сельские поселения в 89 российских регионах. Объединенная сеть банкоматов составляет 19 тыс. устройств.

РЕКЛАМА: Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139

Лицензия ЦБ РФ №1000 от 8 июля 2015 г.