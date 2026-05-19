19 мая 2026 в 19:42

В Ленобласти утонула девочка

В Ленобласти в акватории реки Волхов утонула девочка

В акватории реки Волхов в Ленинградской области утонула 14-летняя девочка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области в мессенджере МАКС. В ведомстве указали, что несколько несовершеннолетних пошли купаться без разрешения взрослых.

Четыре несовершеннолетние девочки (две — 10 лет, одна — восемь лет, одна — 14 лет) самостоятельно пошли купаться на реку. В воде одна из девочек (14 лет) потерялась из виду, утонула, — говорится в публикации.

Также в МЧС уточнили, что подразделениями аварийно-спасательной службы области тело девочки доставлено на берег и передано сотрудникам полиции.

Ранее семилетний мальчик утонул во время игры у реки под Канском в Красноярском крае. Школьник пришел к реке с другом: они решили попрыгать по бревнам. Ребенок не удержался и упал в воду. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В Подмосковье до этого шестилетний ребенок утонул в реке Клязьме в районе деревни Пирогово, когда остался под присмотром брата. Мать мальчика находилась в роддоме, а отец ушел на работу. Поиски пропавшего ребенка длились несколько часов, после чего тело погибшего извлекли из реки.

