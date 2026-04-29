В Подмосковье шестилетний ребенок утонул в реке из-за недосмотра брата

В Подмосковье шестилетний ребенок утонул в реке Клязьма близ деревни Пирогово из-за недосмотра брата, пишет Telegram-канал «МК: срочные новости». По его информации, мать мальчика находилась в роддоме, а отец ушел на работу.

В материале говорится, что в семье воспитывалось трое детей, двое из которых, младшие, страдали неврологическим расстройством. Обычно за ними ухаживала мать, но в этот день она находилась в роддоме, так как ждала четвертого ребенка.

В начале апреля школьница провалилась под лед в Уфе, когда пыталась спасти рыбака. По информации источников, девочка решила, что мужчине стало плохо, — на деле тот уснул пьяным на озере. Школьницу из воды достали очевидцы, с ней все в порядке. Когда спасатели добрались до рыбака на специальных санях, они выяснили, что мужчина был в нетрезвом состоянии.