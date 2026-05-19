«Не отмыться»: Небензя назвал один из самых грязных грехов Киева Небензя: Киеву никогда не отмыться от коррупционных махинаций по делу «Мидас»

Киев не сможет избавиться от репутационного ущерба из-за коррупционных махинаций, выявленных в ходе операции «Мидас», заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике. Речь идет о серьезных коррупционных злоупотреблениях, которые стали достоянием общественности.

Никогда киевскому режиму уже не отмыться от чудовищных махинаций, вскрывшихся в ходе операции «Мидас» и зафиксированных в так называемых пленках Миндича, — заявил Небензя.

В ноябре 2025 года на Украине объявили о масштабной операции «Мидас» по раскрытию коррупционной схемы в энергетической сфере, которую, по данным следствия, возглавлял приближенный к президенту Украины Владимиру Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич. Национальное антикоррупционное бюро Украины заочно предъявило ему обвинения и начало публиковать фрагменты аудиозаписей разговоров, предположительно сделанных в его квартире, где обсуждались коррупционные схемы. Всего, по данным НАБУ, собрано около 1000 часов записей.

Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что голос первой леди Украины Елены Зеленской присутствует на новых «пленках Миндича», которые в ближайшее время могут быть обнародованы антикоррупционными органами. По ее словам, публикация материалов может привести к масштабному скандалу.