В Киеве впервые высказались о пленках Миндича с голосами друзей Зеленского Подоляк: Зеленский не будет увольнять Умерова из-за публикации пленок Миндича

Офис президента Украины Владимира Зеленского впервые прокомментировал публикацию пленок бизнесмена Тимура Миндича, на которых были голоса людей из ближайшего окружения главы государства. Так, советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что увольнять секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова из-за этого «слива» не будут.

Если мы будем принимать фундаментальное решение на основании публикации транскрипций, ну это немного будет странно для системы управления. <...> Умеров дал развернутый ответ на те упреки, которые есть. Он хочет выяснить подлинность этого транскрипта, — подчеркнул Подоляк.

Ранее сообщалось, что, несмотря на попытки Зеленского сменить фокус населения страны на военно-политическую повестку, публикация новых пленок Миндича спровоцировала очередную волну критики в его адрес. Как оказалось, оппоненты Киева не собираются прекращать дискредитацию ближайшего круга президента.

До этого стало известно, что Зеленский оказался в центре коррупционного скандала из-за новых компрометирующих материалов на Миндича и Умерова. По словам источника, расшифровки переговоров свидетельствуют о том, что они обсуждали вооружение, кадровые вопросы и возможные инвестиционные сделки.