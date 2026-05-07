«Ущерб огромен»: на Западе заявили о новом скандале с участием Зеленского BZ: Зеленский оказался в центре коррупционного скандала из-за Миндича и Умерова

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в центре коррупционного скандала из-за новых компрометирующих материалов на бизнесмена Тимура Миндича и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова, передает Berliner Zeitung. По словам источника, расшифровки переговоров свидетельствуют о том, что Умеров и Миндич обсуждали вооружение, кадровые вопросы и возможные инвестиционные сделки.

Новые пленки с Миндичем вновь поставили Зеленского и его окружение в центр масштабного коррупционного скандала. <…> Сейчас внимание сосредоточено на переговорщике Умерове. <…> Он пока не был обвинен, но политический ущерб уже огромен, — подчеркнул информатор.

По его мнению, Умерову придется расстаться со своей должностью. Его отставка может стать символом того, как Зеленский жертвует скомпрометированными доверенными лицами ради сохранения собственной власти, резюмировал источник издания.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что американский лидер Дональд Трамп может заставить Зеленского уйти в отставку. Однако пока глава Белого дома не готов отвлекаться на конфликт Киева и Москвы, так как занят противостоянием на Ближнем Востоке, уточнил политолог.