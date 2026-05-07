День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 07:19

«Ущерб огромен»: на Западе заявили о новом скандале с участием Зеленского

BZ: Зеленский оказался в центре коррупционного скандала из-за Миндича и Умерова

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в центре коррупционного скандала из-за новых компрометирующих материалов на бизнесмена Тимура Миндича и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова, передает Berliner Zeitung. По словам источника, расшифровки переговоров свидетельствуют о том, что Умеров и Миндич обсуждали вооружение, кадровые вопросы и возможные инвестиционные сделки.

Новые пленки с Миндичем вновь поставили Зеленского и его окружение в центр масштабного коррупционного скандала. <…> Сейчас внимание сосредоточено на переговорщике Умерове. <…> Он пока не был обвинен, но политический ущерб уже огромен, — подчеркнул информатор.

По его мнению, Умерову придется расстаться со своей должностью. Его отставка может стать символом того, как Зеленский жертвует скомпрометированными доверенными лицами ради сохранения собственной власти, резюмировал источник издания.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что американский лидер Дональд Трамп может заставить Зеленского уйти в отставку. Однако пока глава Белого дома не готов отвлекаться на конфликт Киева и Москвы, так как занят противостоянием на Ближнем Востоке, уточнил политолог.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
Тимур Миндич
Рустем Умеров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главе Popcorn Books изменили меру пресечения
«Пробирают мурашки»: Захарова сделала эмоциональное признание перед 9 Мая
Росгвардия задержала мужчину, который показывал гениталии детям
Звезда «Солдатов» раскрыл свое отношение к ремейкам сериалов
Аллергикам рассказали об опасных приспособлениях в квартире
Захарова раскрыла, какая страна повышает ставки в украинском конфликте
«Мы не являемся союзником России»: Пашинян встал на сторону Украины
Стало известно, откуда запускали упавшие в Латвии дроны
ВСУ попытались атаковать Петербург с территории Латвии
«Правильно сделали»: Масалитин о возможном пенальти в матче «Бавария» — ПСЖ
«Настоящий подарок»: Захарова объяснила суть визита Зеленского в Армению
«Не знаю, что со мной произошло»: пенсионер шлепнул сотрудницу ПВЗ по попе
Военэксперт раскрыл, почему Зеленский захотел легализовать ЧВК на Украине
Захарова задала Армении неудобный вопрос после угроз Зеленского в Ереване
Названа ключевая ошибка «Авангарда» в серии с «Локомотивом»
Режиссер Бортко назвал два своих фильма, пострадавших из-за цензуры
Турэксперт рассказала, как получить компенсацию за сломанный багаж
Захарова двумя словами описала угрозы Зеленского на День Победы
Еще один иностранный лидер принял приглашение Путина на празднование 9 Мая
Королевская семья Британии: новости, Кейт раскусила план Винтур на Met Gala
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.