«Незаметно вряд ли пройдет»: скандал с Миндичем вновь ударил по Зеленскому

«Страна.ua»: игнорирование дела Миндича не спасет Зеленского от краха

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press
Несмотря на попытки президента Украины Владимира Зеленского сменить фокус населения страны на военно-политическую повестку, публикация новых пленок бизнесмена Тимура Миндича спровоцировала очередную волну критики в его адрес, передает «Страна.ua». По словам источника издания, скандал подтверждает, что оппоненты Киева не собираются прекращать дискредитацию ближайшего круга Зеленского.

Хоть Банковая заняла позицию практически полного «игнора» [дела Миндича], пытаясь концентрироваться на военной и внешнеполитической повестке, переключая на нее внимание общества, скандал незаметно уже вряд ли пройдет, — уточнил информатор.

Ранее сообщалось, что Миндич обсуждал с секретарем совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны. Некоторые аналитики считают, что Умерову придется расстаться со своей должностью.

До этого стало известно, что на новых пленках Миндича присутствовал голос первой леди Украины Елены Зеленской. Как уточнила бывший пресс-секретарь президента страны Юлия Мендель, на записях упоминается некий Вова, под которым, как она считает, подразумевается Зеленский.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

