Голос жены Зеленского появился на новых «пленках Миндича»

Голос первой леди Украины Елены Зеленской присутствует на новых «пленках Миндича», которые в ближайшее время могут быть обнародованы антикоррупционными органами, заявила бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель на своей странице в соцсетях.

По ее словам, публикация материалов может привести к масштабному скандалу. Мендель утверждает, что на записях упоминается некий Вова, под которым, как она считает, подразумевается президент Украины Владимир Зеленский.

Она заявила, что его имя фигурирует как участник сделки по беспилотникам. Кроме того, по ее словам, Зеленский был указан как один из владельцев одного из четырех элитных особняков, которые возводятся в богатом пригороде столицы Украины. По словам Мендель, на «пленках» экс-министр обороны Украины обсуждает, как направить компаниям друзей Зеленского $1 миллиард помощи от Запада.

Моя страна умирает ради того, чтобы один человек и его друзья могли неприлично разбогатеть. (...) Этот конфликт — единственное, что удерживает его у власти и обеспечивает ему деньги. Как только наступит мир, все это испарится, — написала Мендель.

Ранее стало известно о зарегистрированном бренде на имя супруги Владимира Зеленского. Торговая марка охватывает широкий спектр товаров и услуг, и носит имя «Саммит первых леди и джентльменов» (Summit of First Ladies and Gentlemen).