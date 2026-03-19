«Мы уже ничего не слышим»: ВСУ падают от голода под Запорожьем

Ситуация для Вооруженных сил Украины в Запорожской области сложилась ужасающая, пишет РИА Новости со ссылкой на запись радиоперехвата переговоров военных. По словам украинских солдат, им уже нечего есть, поэтому работают военные из последних сил. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Боец, находящийся на позиции, доложил командиру, что бойцы теряют сознание от голода и контузии. Он добавил, что сам ничего не слышит из-за гула в ушах.

Друг, мы уже от голода сознание теряем, мы уже ничего не слышим. Еще контузило нас, что в ушах гудит, — ответил украинский солдат командиру, который интересовался передвижением российских войск.

Командир в ответ лишь уточнил, когда они последний раз получали провизию. Этот диалог стал очередным свидетельством катастрофического положения ВСУ на фронте, где проблемы со снабжением и ротацией достигли критической точки, говорится в статье.

Ранее расчеты беспилотников 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» успешно провели сложную операцию на окраинах Орехова. Они открыли коридоры для своих «птичек» в системе РЭБ Вооруженных сил Украины, рассказал командир разведроты с позывным Немец. По его словам, сначала военнослужащие обнаружили линию средств радиоэлектронной борьбы противника, блокировавшую работу FPV-дронов, а потом провели решительную работу.