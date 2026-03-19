Российские БПЛА «прорубили проходы» в системе РЭБ ВСУ Командир Немец: российские БПЛА обеспечили проходы в системе РЭБ ВСУ в Орехове

Расчеты беспилотников 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» успешно провели сложную операцию на окраинах Орехова. Они открыли коридоры для своих «птичек» в системе РЭБ Вооруженных сил Украины, рассказал РИА Новости командир разведроты с позывным Немец.

По его словам, сначала военнослужащие обнаружили линию средств радиоэлектронной борьбы противника, блокировавшую работу FPV-дронов. После этого операторы уничтожили ключевые узлы РЭБ и приступили к ликвидации полевых складов с боеприпасами ВСУ.

Благодаря высокому уровню мастерства наших операторов средства РЭБ были уничтожены, сделаны проходы для наших «птичек». Результат не заставил себя ждать. Практически сразу приступили к уничтожению пунктов боепитания и полевых складов с боекомплектом. Продолжаем наносить поражение, — уточнил Немец.

Российские дроны уже нарушали логистику ВСУ в этом районе, затруднив ротацию и подвоз боеприпасов. Новый успех усугубляет положение украинских сил на передовой.

Ранее в российских подразделениях беспилотных систем был создан аналитический центр для оценки эффективности операторов дронов в реальном времени. По информации Минобороны РФ, он позволит оперативно готовить к применению беспилотные системы различных типов.