17 марта 2026 в 09:02

Мошенники начали предлагать россиянам путевки на отдых и подработку

Мошенники начали звонить россиянам от лица турфирм и детских лагерей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Киберпреступники и мошенники начали активно использовать новые схемы обмана, связанные с путешествиями и летним отдыхом, сообщает управление по борьбе с противоправным использованием ИКТ (УБК) МВД РФ. Злоумышленники создают поддельные сайты турфирм и детских лагерей для кражи денег под видом предоплаты.

Сразу после перевода средств на счета фиктивных организаций связь с «менеджерами» мгновенно обрывается, а сайты исчезают. Помимо туристической сферы, мошенники осваивают рынок сезонной подработки, завлекая соискателей фальшивыми объявлениями о найме.

При «оформлении» на работу могут просить передать чувствительные данные или внести аванс, взять рассрочку, а иногда и втянуть в мошенническую схему, — предупредили эксперты ведомства.

Также полиция фиксирует случаи размещения поддельных QR-кодов на прокатных самокатах, которые ведут на фишинговые ресурсы. Особое внимание преступники уделяют абитуриентам и их родителям, представляясь сотрудниками образовательных учреждений в период экзаменов. Под предлогом проверки результатов поступления они пытаются выманить коды из СМС или данные от аккаунтов на «Госуслугах».

Ранее сообщалось, что в России активизировались мошенники, рассылающие приглашения в фиктивные чаты жильцов подъездов. Выдавая себя за соседей, они пытаются получить личные данные людей.

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

