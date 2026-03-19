Госдолг США превысил историческую отметку

Американский госдолг установил новый антирекорд, информирует Минфин США. Так, 17 марта показатель впервые превысил отметку в $39 трлн (3 квадриллиона рублей), что подтверждается официально.

Еще днем ранее госдолг составлял $38,992 трлн. Рост госдолга ускорился в последние месяцы. Впервые планка в $38 трлн была преодолена только в октябре прошлого года. Теперь же Минфин США фиксирует увеличение задолженности практически ежедневно.

Февральский отчет Международного валютного фонда (МВФ) уже содержал тревожный прогноз: к началу следующего десятилетия — к 2031 году — американский долг может превысить 140% валового внутреннего продукта. Это считается опасным уровнем для финансовой стабильности не только США, но и всего мира.

Для разрешения ситуации эксперты советуют Соединенным Штатам разработать четкий план фискальной консолидации. Аналитики также призывают Вашингтон к осторожности в бюджетных расходах и осмотрительности в международной политике.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил в Конгрессе о наступлении «поворотной вехи исторического масштаба» для американской экономики. Выступление было посвящено развороту экономического курса после периода высокой инфляции при его предшественнике Джо Байдене.