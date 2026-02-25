Трамп заявил о начале новой эры для экономики США Fox News: выступление Трампа в конгрессе стало поворотной вехой для США

Президент США Дональд Трамп объявил в конгрессе о наступлении «поворотной вехи исторического масштаба» для американской экономики, сообщает Fox News. Выступление было посвящено развороту экономического курса после периода высокой инфляции при его предшественнике Джо Байдене.

По словам Трампа, его администрации удалось перевернуть страницу застоявшейся экономики и справиться с инфляцией, достигшей при предыдущем главе Белого дома максимумов за 40 лет. В речи он также анонсировал меры поддержки работающих семей, включая отмену налогов на чаевые и сверхурочные.

Телеканал отмечает, что президент представил происходящее как масштабную трансформацию страны с результатами, которых раньше никто не видел. Выступление Трампа стало рекордным по длительности — 107 минут, побив предыдущий рекорд Билла Клинтона.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что действия администрации Трампа и ее экономические решения похожи на фильм «Тупой и еще тупее». По его мнению, сочетание низкого роста ВВП и сохраняющейся инфляции является прямым следствием некомпетентности ответственных лиц.