Индекс МосБиржи открылся с ростом на 0,16%

Индекс МосБиржи на открытии утренней сессии 18 марта продемонстрировал умеренный рост на 0,16%. Согласно данным торговой площадки, в 07:00 по московскому времени показатель находился на уровне 2 857,99 пункта.

Однако уже к 07:15 мск положительная динамика сменилась символическим снижением до отметки 2 852,48 пункта (-0,04%). Текущие колебания отражают поиск рынком равновесия в первые минуты после возобновления торговой активности.

Ранее стало известно, что с 1 апреля МосБиржа начнет маркировать эмитентов, которые ограничивают раскрытие информации. В силу также вступят новые правила листинга. В перспективе это позволит создать новый сегмент ценных бумаг и выстроить ликвидный вторичный рынок.

До этого российский рынок акций открыл мартовские торги с ростом на 1,1% при подскочившей в цене на 6% нефти. Так, индекс iMOEX2 к 07:01 мск 2 марта прибавил 1,14%, достигнув отметки 2831,06 пункта. Основным драйвером позитивной динамики стал резкий скачок цен на черное золото.