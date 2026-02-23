Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 10:15

Трампа и Бессента окрестили героями фильма «Тупой и еще тупее»

Глава Калифорнии Ньюсом обвинил Трампа в разрушении экономики США

Дональд Трамп, Скотт Бессент Дональд Трамп, Скотт Бессент Фото: Al Drago — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Действия администрации президента США Дональда Трампа и ее экономические решения похожи на фильм «Тупой и еще тупее», заявил телеканалу CNN губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Он выступил с резкой критикой экономической стратегии Белого дома.

По мнению Ньюсома, сочетание низкого роста ВВП и сохраняющейся инфляции является прямым следствием некомпетентности лиц, ответственных за ключевые экономические решения. Особое возмущение губернатора вызвали новые торговые барьеры и кадровые назначения в финансовом секторе.

Как «Тупой и еще тупее» — [Дональд] Трамп и [глава Минфина США Скотт] Бессент. Они разрушили нашу экономику, — отрезал Ньюсом, комментируя текущую ситуацию на рынке труда.

Губернатор подчеркнул, что нынешние показатели занятости являются худшими за последние тринадцать лет, что ставит под удар благосостояние миллионов американских семей.

Критике подверглись и новые пошлины на импорт, которые Ньюсом назвал «фарсом» и «беспрецедентным мошенничеством в режиме реального времени». Губернатор убежден, что президент действует хаотично, пытаясь «попасть хоть по чему-то» без четкой стратегии. По мнению политика, недавние решения Верховного суда по тарифам лишь подтверждают провальный курс администрации, который Ньюсом считает разрушительным для будущего США.

Ранее американский президент Дональд Трамп пожаловался в Truth Social на чрезмерное количество побед США. По его словам, это даже «нечестно».


