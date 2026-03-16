Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 19:31

Журналист ответил на санкции ЕС цитатой из фильма «Брат-2»

Грэм Филлипс Грэм Филлипс Фото: Владислав Сергиенко/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Британский журналист Грэм Филлипс отреагировал на персональные санкции, наложенные на него Евросоюзом, известной фразой из фильма «Брат-2». В разговоре с ТАСС он выразил мнение, что введенные ограничительные меры лишь доказывают: правда пугает европейские власти.

Теперь мне запрещен еще и въезд в ЕС. В чем сила? — В правде. Их санкции показывают, насколько они боятся правды, а мне это только придает драйва для дальнейшей работы в Донбассе, — заявил Филлипс.

Ранее стало известно, что три российских офицера, имеющих звание Героя России, подпали под новые персональные ограничения Европейского союза. В обновленных черных списках значатся генерал-лейтенант Александр Чайко, а также генерал-майоры Владимир Селиверстов и Вадим Паньков. Меры введены в рамках санкционной политики по ситуации на Украине.

Журналисты Эрнест Мацкявичус и Сергей Ключенков также пополнили санкционные списки ЕС. Вместе с ними в реестр были внесены репортеры из других стран, включая Филлипса и француза Адриена Боке. Чиновники из Брюсселя назвали их деятельность дестабилизирующей.

санкции
журналисты
Евросоюз
фильмы
цитаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.