Журналист ответил на санкции ЕС цитатой из фильма «Брат-2»

Британский журналист Грэм Филлипс отреагировал на персональные санкции, наложенные на него Евросоюзом, известной фразой из фильма «Брат-2». В разговоре с ТАСС он выразил мнение, что введенные ограничительные меры лишь доказывают: правда пугает европейские власти.

Теперь мне запрещен еще и въезд в ЕС. В чем сила? — В правде. Их санкции показывают, насколько они боятся правды, а мне это только придает драйва для дальнейшей работы в Донбассе, — заявил Филлипс.

Ранее стало известно, что три российских офицера, имеющих звание Героя России, подпали под новые персональные ограничения Европейского союза. В обновленных черных списках значатся генерал-лейтенант Александр Чайко, а также генерал-майоры Владимир Селиверстов и Вадим Паньков. Меры введены в рамках санкционной политики по ситуации на Украине.

Журналисты Эрнест Мацкявичус и Сергей Ключенков также пополнили санкционные списки ЕС. Вместе с ними в реестр были внесены репортеры из других стран, включая Филлипса и француза Адриена Боке. Чиновники из Брюсселя назвали их деятельность дестабилизирующей.