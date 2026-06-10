В Европе готовятся к подорожанию рыбы из-за санкций против РФ

В Европе готовятся к подорожанию рыбы из-за санкций против РФ Постпред Ульянов: запрет на импорт рыбы из РФ приведет к росту цен в Европе

Возможный запрет на импорт российской рыбы в страны ЕС может привести к росту цен, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он считает, что ограничения в первую очередь отразятся на европейском рынке.

Вероятнее всего, они лишь приведут к росту цен на рыбу в ЕС, — написал дипломат.

В настоящее время предложение Еврокомиссии остается частью обсуждаемого санкционного пакета и требует дальнейшего рассмотрения странами Евросоюза. Окончательное решение по новым ограничениям пока не принято.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что санкционная политика Запада — открытая война с Россией. По словам председателя партии «Единая Россия», программа ЕР начала реализовываться в условиях пандемии, потом были введены беспрецедентные ограничения.

До этого американские аналитики сообщили, что стремление Украины к быстрому вступлению в Евросоюз вызывает напряженность в отношениях между Киевом, Брюсселем и некоторыми европейскими столицами в преддверии намеченных на следующую неделю переговоров о членстве. Как указали источники, близкие к ситуации, Брюссель недоволен темпами проведения реформ в Киеве.