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10 июня 2026 в 01:23

В Европе готовятся к подорожанию рыбы из-за санкций против РФ

Постпред Ульянов: запрет на импорт рыбы из РФ приведет к росту цен в Европе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Возможный запрет на импорт российской рыбы в страны ЕС может привести к росту цен, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он считает, что ограничения в первую очередь отразятся на европейском рынке.

Вероятнее всего, они лишь приведут к росту цен на рыбу в ЕС, — написал дипломат.

В настоящее время предложение Еврокомиссии остается частью обсуждаемого санкционного пакета и требует дальнейшего рассмотрения странами Евросоюза. Окончательное решение по новым ограничениям пока не принято.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что санкционная политика Запада — открытая война с Россией. По словам председателя партии «Единая Россия», программа ЕР начала реализовываться в условиях пандемии, потом были введены беспрецедентные ограничения.

До этого американские аналитики сообщили, что стремление Украины к быстрому вступлению в Евросоюз вызывает напряженность в отношениях между Киевом, Брюсселем и некоторыми европейскими столицами в преддверии намеченных на следующую неделю переговоров о членстве. Как указали источники, близкие к ситуации, Брюссель недоволен темпами проведения реформ в Киеве.

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Михаил Ульянов
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