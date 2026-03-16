16 марта 2026 в 17:24

ЕС внес трех Героев России в санкционные списки

Европейский союз расширил персональные санкционные списки, включив в них трех российских военнослужащих, удостоенных звания Героя России. Как отмечается в официальном журнале ЕС, рестрикции введены в рамках санкционной политики по ситуации на Украине.

Согласно опубликованному документу, под номерами 2023, 2028 и 2029 в списки внесены генерал-лейтенант Александр Чайко, а также генерал-майоры Вадим Паньков и Владимир Селиверстов. В мотивационной части решения Евросоюза утверждается, что данные военнослужащие своей деятельностью якобы «способствовали подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее Евросоюз наложил санкции на российских журналистов Эрнеста Мацкявичуса и Сергея Ключенкова. Также под ограничения попали французский журналист Адриен Боке и британский журналист Грэм Филлипс.

ЕС внес трех Героев России в санкционные списки
