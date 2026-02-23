Евросоюз принял новое решение о санкциях против России Евросоюз продлил действие всех своих санкций против России до февраля 2027 года

Евросоюз принял решение о продлении всех своих санкций против России, говорится в опубликованном решении на сайте Официального журнала ЕС. Согласно документу, рестрикции будут действовать до 24 февраля 2027 года.

В статье 10, втором абзаце, решения (ОВПБ) 2022/266 дата «24 февраля 2026 года» заменяется на «24 февраля 2027 года». Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале Европейского Союза. Составлено в Брюсселе, 23 февраля 2026 года. Председатель К. Каллас, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта могут не приехать в Киев «с подарками» 24 февраля, так как ЕС не ввел новые антироссийские ограничения. По словам аналитиков, теперь «эта пара» может появиться в украинской столице лишь «с пустыми руками».

До этого стало известно, что Евросоюз столкнулся с серьезным внешнеполитическим фиаско при подготовке 20-го пакета санкций против России. США отказались синхронизировать свои ограничения с европейскими, а остальные члены G7 не дали четких обещаний присоединиться к новым жестким мерам против российского нефтяного экспорта.