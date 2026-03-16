Золото впервые с февраля упало ниже $5 тыс. Золото на бирже Comex опустилось до $4969 за унцию впервые с 19 февраля

Цена на золото на бирже Comex впервые с 19 февраля опустилась ниже отметки в $5 тыс. (около 400,2 тыс. рублей). По состоянию на 02:20 мск стоимость драгметалла снизилась до $4969,52 (около 397,7 тыс. рублей) за унцию.

К 02:30 мск падение замедлилось, и цена скорректировалась до $4993,54 (около 399,7 тыс. рублей). Таким образом, снижение составило 0,59% после падения на 1,07%.

Апрельский фьючерс на золото продемонстрировал волатильность на ночных торгах. Инвесторы отреагировали на изменение рыночной ситуации.

Ранее начальник главного управления ЦБ по ЦФО Рустэм Марданов рассказал, что золотовалютные резервы России находятся на территории страны. Данные об их перемещении являются слухами, отметил он.

До этого экономист Денис Ракша рассказала, что, несмотря на разговоры о скором падении российской валюты до психологической отметки в 100 рублей за доллар, реальных предпосылок для этого пока не наблюдается. По его словам, фундаментальные факторы давления на рубль остаются лишь теорией, а на практике курс держится стабильно.