Золото, серебро или бижутерия: к чему снятся украшения и чего ждать?

Золото, серебро или бижутерия: к чему снятся украшения и чего ждать?

Видеть во сне украшения — многогранный символ, который редко говорит только о богатстве. Чаще всего такие сны отражают ваше внутреннее состояние, чувства и отношения с окружающими. Яркие, красивые изделия предвещают радость и признание, а тусклые или сломанные предупреждают о возможных разочарованиях.

К чему снится найти украшения

Это очень благоприятный знак. Находка символизирует новые знакомства, которые перерастут в крепкую дружбу, или укрепление старых связей. Часто такой сон сулит скорое получение прибыли или ценной информации, которая улучшит ваше финансовое положение. Если находка оказалась парной (например, серьги или комплект колец), вас ждет счастье в любви.

К чему снятся золотые и серебряные украшения

Благородные металлы имеют разное значение.

Золото снится к большим переменам к лучшему, успеху и достатку. Однако примерять его на себя — знак возможной самоуверенности. Серебро символизирует душевное равновесие, чистоту намерений и крепкое здоровье. Найти серебряное изделие — к обретению внутренней гармонии и тепла в отношениях с близкими.

Бижутерия во сне: значение образа

В отличие от драгоценностей, бижутерия во сне часто указывает на неискренность в реальности. Такой сон может означать, что кто-то общается с вами ради выгоды, или же предвещает пустое, бесперспективное занятие. Для одиноких людей яркая бижутерия может стать предвестником скорой влюбленности.

Толкования для мужчин и женщин

Для женщины украшения — это отражение ее внутреннего мира и отношений. Надевать их — к желанию нравиться, терять — к страху одиночества. Мужчине же приснившиеся драгоценности часто сулят карьерный рост и деловой успех.

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