23 марта 2026 в 03:14

Цена на золото упала до минимума с начала февраля 2026 года

Цена фьючерса на золото опустилась ниже $4450 впервые со 2 февраля 2026 года

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2026 года впервые со 2 февраля опустилась ниже отметки в $4450 (около 369,5 тыс. рублей) за тройскую унцию, следует из данных на сайте биржи Comex. Соответствующие данные были зафиксированы в ходе торговых сессий.

Согласно биржевым данным, в 01:03 по московскому времени цена на драгоценный металл составляла $4449 (около 369,4 тыс. рублей) за унцию, что соответствовало снижению на 0,96%. К 02:00 мск падение замедлилось, и золото торговалось уже на уровне $4504,5 (около 374 тыс. рублей), демонстрируя незначительное снижение в 0,09%.

Ранее начальник главного управления ЦБ по ЦФО Рустэм Марданов рассказал, что золотовалютные резервы России находятся на территории страны. Данные об их перемещении являются слухами, отметил он.

До этого экономист Денис Ракша рассказала, что, несмотря на разговоры о скором падении российской валюты до психологической отметки в 100 рублей за доллар, реальных предпосылок для этого пока не наблюдается. По его словам, фундаментальные факторы давления на рубль остаются лишь теорией, а на практике курс держится стабильно.

золото
биржи
фьючерсы
драгметаллы
Цена на золото упала до минимума с начала февраля 2026 года
