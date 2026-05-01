Ближневосточный конфликт разогнал цены на газ в Европе Цены на газ в Европе в апреле выросли на треть за год

Средняя стоимость газа в Европе в апреле достигла около $544 (40,6 тыс. рублей) за тысячу кубометров на фоне ближневосточного конфликта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах. Цена оказалась на 33% выше средних апрельских котировок 2025 года.

Если 31 марта фьючерсы торговались около $596 (44,5 тыс. рублей) за тысячу кубометров, то 30 апреля закрылись на уровне $562 (42 тыс. рублей) — на 6% ниже показателя конца предыдущего месяца. Таким образом, за месяц произошло снижение на 6%.

Ранее старший менеджер консалтинговой компании «Имплемента» Иван Тимонин заявил, что после вступления в силу 25 апреля запрета на ввоз сжиженного природного газа по краткосрочным договорам Европа лишилась почти трети поставок российского СПГ. В 2025 году доля России составляла 13% от общего объема импорта этого вида топлива странами Евросоюза.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что даже если Россия прекратит поставки газа в Европу, европейские страны все равно найдут способы его приобрести. Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, смогут ли в ЕС наладить закупки топлива в случае вероятного прекращения экспорта.