01 мая 2026 в 11:34

Ближневосточный конфликт разогнал цены на газ в Европе

Цены на газ в Европе в апреле выросли на треть за год

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Средняя стоимость газа в Европе в апреле достигла около $544 (40,6 тыс. рублей) за тысячу кубометров на фоне ближневосточного конфликта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах. Цена оказалась на 33% выше средних апрельских котировок 2025 года.

Если 31 марта фьючерсы торговались около $596 (44,5 тыс. рублей) за тысячу кубометров, то 30 апреля закрылись на уровне $562 (42 тыс. рублей) — на 6% ниже показателя конца предыдущего месяца. Таким образом, за месяц произошло снижение на 6%.

Ранее старший менеджер консалтинговой компании «Имплемента» Иван Тимонин заявил, что после вступления в силу 25 апреля запрета на ввоз сжиженного природного газа по краткосрочным договорам Европа лишилась почти трети поставок российского СПГ. В 2025 году доля России составляла 13% от общего объема импорта этого вида топлива странами Евросоюза.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что даже если Россия прекратит поставки газа в Европу, европейские страны все равно найдут способы его приобрести. Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, смогут ли в ЕС наладить закупки топлива в случае вероятного прекращения экспорта.

Европа
газ
цены
фьючерсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Идет ва-банк»: журналист разоблачил Мерца и его мечту о милитаризации ФРГ
Трое детей пострадали в российском приграничье при обстрелах ВСУ
Москвичам рассказали, когда ждать метеорологическое лето
Mash: легендарный ведущий «В мире животных» завершил карьеру на ТВ
Мошенники начали вымогать деньги у пожилых под видом повышения пенсий
Московским дворникам предлагают зарплату до 108 тыс. рублей
Японский депутат пообещал передать таинственное послание чиновникам из РФ
Ученые узнали, как сахар влияет на работу клеток мозга
В Турции подготовили «сюрприз» для туристов, снизив один вид налога
Поиски Асылханова: последние новости 1 мая, что говорят семья и эксперты
Почему не работает Telegram сегодня, 1 мая: замедление, будет ли блокировка
ВС России за неделю нанесли шесть ударов возмездия по объектам ВСУ
Россиян будут лишать прописки из-за одной уловки
В Росгвардии рассказали, как воры выбирают квартиры
ВСУ «мотивируют» своих солдат на продвижение заряженными минометами
Черноморский флот спас Россию от безэкипажных катеров ВСУ
Россиянам пригрозили тюрьмой за сбор грибов
Росавиация ограничила действие сертификата базового авиаперевозчика Ижевска
Раскрыто, чем обернулась попытка главы ФИФА помирить Израиль и Палестину
«Лебедь, рак и щука»: Прилепин назвал главную проблему российских патриотов
Дальше
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

