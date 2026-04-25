Европа лишилась важного ресурса из России

25 апреля 2026 в 07:23

Европа лишилась с апреля почти трети российского импорта СПГ

Европа после вступившего 25 апреля запрета на импорт СПГ по краткосрочным контрактам лишится почти трети российского сжиженного природного газа, заявил РИА Новости старший менеджер консалтинговой компании «Имплемента» Иван Тимонин. По итогам 2025 года Россия занимала 13% в совокупном импорте СПГ стран ЕС.

Структура поставок российского СПГ в Европу характеризуется преобладанием долгосрочных контрактов, на которые приходится около 70% объемов. Соответственно, доля краткосрочных и спотовых контрактов оценивается примерно в 30%. Именно эта часть поставок подпадает под вводимые ограничения, — указал собеседник агентства.

Ранее СМИ писали, что цены на газ в Европе могут продолжить рост после отказа ЕС от закупок российского сжиженного природного газа. Запрет на приобретение российского СПГ на спотовом рынке принят в крайне сложный момент, когда война США и Израиля против Ирана серьезно нарушила глобальные поставки энергоносителей. При этом долгосрочные контракты с Россией пока сохраняются, а поставки по ним разрешены до конца 2026 года.

До этого вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что Европе следует возобновить закупки российского газа, чтобы избежать «энергетического локдауна» и остановки промышленных предприятий, заявил. Он сослался на решение США приостановить санкции, которые блокируют торговлю российской нефтью.

