24 апреля 2026 в 13:51

На Западе забили тревогу из-за ситуации на энергетическом рынке в Европе

Bloomberg: в Европе могут вырасти цены на газ после отказа от российского СПГ

Цены на газ в Европе могут продолжить рост после того, как ЕС откажется от закупок российского сжиженного природного газа, сообщает Bloomberg. Как отмечает агентство, с 25 апреля вступает в силу запрет на приобретение российского СПГ на спотовом рынке.

Bloomberg указывает, что решение принято в крайне непростой момент, когда война США и Израиля против Ирана серьезно дестабилизировала глобальные поставки энергоносителей. Тем не менее долгосрочные контракты с Россией пока сохраняются, поставки по ним разрешены до конца 2026 года.

В настоящий момент ЕС закрывает около 12% своих газовых потребностей за счет российского топлива, часть которого поступает по трубопроводам. Новый запрет может привести к выпадению от 2,8 до 3,5 млн тонн российского СПГ в год, что составляет примерно 3% от общего объема импорта газа.

Сокращение предложения происходит на фоне уже подорожавшего газа — из-за ближневосточного конфликта базовая цена в регионе выросла примерно на 40%. Европе придется закупать дополнительные объемы топлива, чтобы заполнить хранилища к зиме, в то время как мировые поставки неожиданно сократились, отмечает агентство.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в мире сейчас высок, в том числе востребован и российский СПГ. По его словам, такая ситуация наблюдается из-за кризиса на Ближнем Востоке.

