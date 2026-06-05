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05 июня 2026 в 11:00

Противник США позарился на ракеты, способные долететь до Вашингтона

Иранские депутаты призвали Хаменеи разрешить разработку межконтинентальных ракет

Иранский ракетный комплекс «Хордад-15» Иранский ракетный комплекс «Хордад-15» Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Группа иранских парламентариев обратилась к верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи с просьбой дать согласие на разработку межконтинентальных баллистических ракет, пишет газета The Jerusalem Post со ссылкой на письмо депутатов. По данным издания, обращение подписали 85 депутатов, которые выразили недоверие позиции Вашингтона на переговорах с Тегераном по урегулированию разногласий.

Мы считаем, что для прекращения террора, осуществляемого так называемым Эль-Эпштейном, который не придерживается никаких моральных, гуманных или международных установок, недостаточно просто принципа «око за око», нужно, чтобы враг знал, что в ответ за око будет отрублена вся голова, — говорится в письме к Хаменеи.

Издание отмечает, что эксперты американского Института изучения войны расценили эту инициативу как призыв к созданию ракет, способных достигать территории США. Бывший советник по национальной безопасности Израиля Яаков Амидрор заявил, что возможное улучшение экономической ситуации Ирана в результате переговоров с США может дать Тегерану дополнительные ресурсы для реализации таких программ.

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп допускает возможность возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана. Это произойдет в случае гибели американских военнослужащих на Ближнем Востоке.

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Моджтаба Хаменеи
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