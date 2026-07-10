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10 июля 2026 в 20:28

ПВО сбила 11 беспилотников над российским регионом

Силы ПВО уничтожили 11 беспилотников над Калужской областью за день

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Около 11 беспилотников были уничтожены над Калужской областью в пятницу, 10 июля, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в мессенджере МАКС. По предварительной информации, разрушений инфраструктуры нет. На местах падения обломков работают оперативные группы.

Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены 11 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого, Перемышльского, Хвастовичского, Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги, — написал Шапша.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что один мирный житель погиб и трое получили ранения за день в Сватовском муниципальном округе в результате атак Вооруженных сил Украины. Удары наносились по гражданскому транспорту.

Пресс-служба Минобороны России сообщила, что в период с 08:00 до 20:00 мск средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над 10 российскими регионами и над акваторией Черного моря 144 украинских беспилотника. По данным ведомства, БПЛА были уничтожены над 10 регионами России и над акваторией Черного моря.

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