Военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил ПВО РФ в зоне СВО

Средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над российскими регионами и акваторией Черного моря 144 украинских беспилотника за 12 часов, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. Отмечается, что все дроны были самолетного типа.

В период с 08:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 144 украинских БПЛА, — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями. Кроме того, дроны уничтожили в Московском регионе, Краснодарском крае и Республике Крым.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что один человек погиб и четыре мирных жителя пострадали в результате агрессии ВСУ. Инциденты произошли в различных районах, включая Новоазовск, Темрюк, Володарский муниципальный округ, Волноваху.

До этого военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Украина получает все необходимые детали для сборки БПЛА в большом объеме из-за рубежа. При этом в стране существует множество «домашних производств», занимающихся их выпуском, добавил он.