Трамп объявил об окончании режима прекращения огня с Ираном Трамп: режим прекращения огня в Иране больше не имеет силы

Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Вашингтон в максимально жесткой и недвусмысленной форме уведомил Тегеран о полном завершении действия режима прекращения огня. Заявление американского лидера прозвучало на фоне очередного витка эскалации на Ближнем Востоке.

Соединенные Штаты в недвусмысленной форме заявили им, что режим прекращения огня окончен! — написал Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что иранская сторона якобы сама обратилась к США с просьбой продолжить мирные переговоры. Тегеран никак не подтвердил это сообщение.

Ранее, в ночь на среду, Вооруженные силы США нанесли серию мощных ударов по стратегическим объектам на территории Ирана. В Центральном командовании ВС США пояснили, что атака стала ответом на агрессивные действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

Иранские военные нанесли ответные удары по американским военным базам в Бахрейне и Кувейте. Власти Ирана категорически отвергли обвинения США и возложили на Вашингтон всю ответственность за прямое нарушение меморандума о прекращении военных действий.