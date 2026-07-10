Лавров рассказал, какой вклад Россия готова внести в борьбу с Эболой

Лавров рассказал, какой вклад Россия готова внести в борьбу с Эболой Лавров: Россия готова выпускать вакцину против нового штамма вируса Эбола

Россия готова выпускать вакцину против нового штамма вируса Эбола в серийных объемах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Республики Бурунди Эдуардом Бизиманой. По словам дипломата, в этом его уверил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Запись трансляции опубликовали на Rutube-канале МИД РФ.

Наши представители приезжали сюда (в Бурунди. — NEWS.ru), оперативно работали на месте и нашли тест-системы, которые подходят для выявления этого конкретного вируса, и, как министр здравоохранения проинформировал в том числе Всемирную организацию здравоохранения, готовы выпускать в серийных объемах против нового штамма, — заявил Лавров.

По его словам, специалистам нужны биоматериалы. Российская сторона попросила бурундийских партнеров их предоставить. Глава МИД РФ заявил, что после этого может быть налажено промышленное производство вакцин.

Ранее стало известно, что зона заражения Эболой в Демократической Республике Конго распространилась еще на несколько районов. Случаи заражения лихорадкой зафиксировали в городе Кисангани.