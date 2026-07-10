Стало известно, кого Токаев пригласил в Казахстан

Стало известно, кого Токаев пригласил в Казахстан Токаев по телефону пригласил Трампа посетить Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил американского коллегу Дональда Трампа посетить республику, сообщили в Telegram-канале пресс-службы казахстанского лидера. Он озвучил соответствующее предложение в рамках телефонного разговора.

Токаев обсудил с Трампом экономическое и политическое сотрудничество государств, реализацию достигнутых соглашений, недопустимость распространения ядерного оружия. Кроме этого, он сравнил внутреннюю политику Соединенных Штатов со стратегией строительства Справедливого Казахстана, которую проводит сам Токаев. Ее реализуют на основе принципа «закон и порядок».

Стороны также положительно высказались о прошедших недавно переговорах в Акорде. Токаев встретился с сенатором Стивом Дэйнсом и специальным посланником президента США Серджио Гором.

Ранее лидер Казахстана посетил Брюссель. Он поделился своими впечатлениями с президентом России Владимиром Путиным в рамках телефонного разговора. Они также обсудили развитие двусторонних отношений и ключевые направления сотрудничества.