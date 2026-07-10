Ограничения на полеты ввели в двух аэропортах России Росавиация запретила прием самолетов в аэропортах Краснодара и Геленджика

В аэропортах Краснодара (Пашковский) и Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщается в Telegram-канале Росавиации. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Краснодар. Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Министерство транспорта РФ предупредило о возможных изменениях в расписании авиарейсов в Московском регионе из-за ухудшения погодных условий. Росавиация советует пассажирам отслеживать актуальную информацию через онлайн-табло и чат-ботов аэропортов и перевозчиков. 10 июля и в течение выходных дней в Москве ожидаются дожди, ливни, местами грозы и усиление ветра до 15–20 м/с.



До этого вылет и прилет 27 рейсов задержались в международных аэропортах юга России. В Сочи были задержаны пять рейсов на вылет, включая два направления в Москву, а также по одному рейсу в Нижнекамск, Архангельск и Челябинск. На прилет были задержаны восемь рейсов, среди которых три рейса из Минеральных Вод.