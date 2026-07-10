Приятный собеседник и психопат: отец-юрист насиловал дочку с четырех лет

Екатерине Шагаловой понадобилось более 30 лет и годы психотерапии, чтобы вспомнить, как отец насиловал ее, а мать ему помогала. Сейчас девушка живет в Армении, растит сына и ведет блог, доказывая: психика способна исцелиться, даже если в детстве тебе не было защиты. NEWS.ru рассказывает историю жертвы насильственного инцеста.

Мать думала, что у мужа скверный характер

Отец Екатерины был уважаемым адвокатом и кандидатом юридических наук. На публике — приятный собеседник, дома — «самый настоящий психопат». Дети узнавали настроение папы по звуку ключа в двери, когда он приходил домой. Чаще всего Кате и ее старшей сестре лучше было не попадаться ему на глаза. Спустя годы Екатерина уверена, что у ее отца был целый комплекс психических заболеваний, с которыми ему следовало обращаться к врачу. Мать же считала, что у мужа просто плохой характер.

В три года отец внезапно начал уделять Кате очень много внимания: ей можно было заходить в его домашний рабочий кабинет, там он танцевал с девочкой, брал ее на колени.

«Я чувствовала, что вот наконец-то у меня появился родитель, который меня очень любит», — вспоминает Екатерина.

Но начиная с четырех лет во время дневного сна отец приходил в ее спальню и насиловал ее. Екатерина смогла вспомнить об этом только в 2023 году в ходе работы с психотерапевтом, когда ей было 32 года. Девушка пришла к специалисту с жалобами на депрессию. Недуг буквально парализовал ее жизнь. Сложности были даже с тем, чтобы поесть или сходить в туалет. По другим симптомам эксперт заметила, что многое говорит о пережитом сексуальном насилии. Только тогда Екатерина начала вспоминать о том, что происходило в ее семье в середине 90-х.

«Мама превратилась в статую»

Самый страшный шок ждал Екатерину впереди, когда спустя годы терапии она вспомнила роль матери.

«Мама просто лежала рядом, просто замерла и лежала все это время… Она просто как бы превратилась в статую и держала меня. Держала руки, голову, шею, чтобы я ему не мешала», — рассказывает она.

Когда Екатерине было шесть, отец потребовал делать ему минет, угрожая убийством. В отчаянии она схватила ручку с его стола и воткнула в него.

Насилие продолжалось до семи лет. То ли из-за того, что дочь выросла, то ли от того, что у мужчины в принципе начались проблемы с эрекцией.

Сестра не поверила

Вспомнив все, Екатерина написала сестре. Ответ выбил ее из колеи: «Видела ли ты себя? Ты нашего отца и сейчас не возбудишь, а уж в четыре года ты подавно бы его не возбудила».

Екатерина получила юридическое образование в том же вузе, где работал отец, и прекрасно понимает, как сложно доказать такие преступления спустя десятилетия. Отцу Екатерины сейчас 74 года. Она не подала на него в суд.

«Я понимаю, что психиатрическая экспертиза его признает невменяемым. Поэтому я не хочу вообще ничего делать», — объясняет она.

Триггером для возвращения памяти стал возраст ее собственного сына — он достиг того рубежа, когда начиналось насилие в ее адрес. Ради ребенка Екатерина пошла в терапию, из которой не выходит уже семь лет.

Сегодня ее жизнь — зеркальное отражение родительского сценария. Она осознанно выбрала безопасного, неагрессивного мужа, они ходят на семейную терапию. В 2022 году семья переехала в Ереван.

«Самое лучшее, что я узнала за свою жизнь, что психика умеет все-таки исцеляться. Всю свою жизнь вы будете с собой и можете сами о себе заботиться», — говорит Екатерина.

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