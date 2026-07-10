Жуткая непогода обрушится на Москву в ближайшие дни Сильные ливни и ветер ожидаются в Москве 11–12 июля

Ливни и грозы обрушатся на Москву 11 и 12 июля, сообщила пресс-служба столичного управления МЧС в канале на платформе МАКС. Также в городе ожидается шквалистый ветер, его порывы будут достигать 15–20 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, днем 11 июля в столице возможен град. В МЧС рекомендовали автомобилистам парковаться в безопасных местах, а пешеходам — держаться подальше от рекламных конструкций и неустойчивых сооружений. В МЧС также напомнили о необходимости соблюдать осторожность за рулем и не оставлять детей без присмотра.

Ранее Роскосмос опубликовал спутниковые снимки циклона, который движется из Калининградской области в сторону Москвы. Фотографии сделаны с орбиты высотой более 35 тыс. километров.

Кроме того, синоптики спрогнозировали ливень, грозу и град в Москве 10 июля. Согласно их данным, осадки придут в столицу из-за влияния активного циклона, который смещается с юга.