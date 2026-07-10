Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 18:15

Жуткая непогода обрушится на Москву в ближайшие дни

Сильные ливни и ветер ожидаются в Москве 11–12 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ливни и грозы обрушатся на Москву 11 и 12 июля, сообщила пресс-служба столичного управления МЧС в канале на платформе МАКС. Также в городе ожидается шквалистый ветер, его порывы будут достигать 15–20 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, днем 11 июля в столице возможен град. В МЧС рекомендовали автомобилистам парковаться в безопасных местах, а пешеходам — держаться подальше от рекламных конструкций и неустойчивых сооружений. В МЧС также напомнили о необходимости соблюдать осторожность за рулем и не оставлять детей без присмотра.

Ранее Роскосмос опубликовал спутниковые снимки циклона, который движется из Калининградской области в сторону Москвы. Фотографии сделаны с орбиты высотой более 35 тыс. километров.

Кроме того, синоптики спрогнозировали ливень, грозу и град в Москве 10 июля. Согласно их данным, осадки придут в столицу из-за влияния активного циклона, который смещается с юга.

Москва
ливни
грозы
погода
МЧС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США выдвинули Ирану новое требование по Ормузскому проливу
«Начинает изобретать»: в Совфеде оценили заявления НАТО о российской угрозе
Эстония построит военный городок в Нарве у границы с Россией
МИД РФ хочет сохранить космос свободным от любых видов оружия
Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Возрождение немецкого милитаризма: чем опасно перевооружение Германии
Стало известно о пострадавшем в результате атак ВСУ в ДНР
На Красноярской железной дороге произошел сход 15 грузовых вагонов
Куба снова погрузилась во тьму
Смерч сорвал крыши домов в Подмосковье
Президенту Северного Кипра внезапно стало плохо на мероприятии
Победный удар в концовке вывел Испанию в полуфинал ЧМ по футболу
В Дагестане раскрыли дело о заказном убийстве 14-летней давности
На ядерных объектах Ирана заметили новую активность
Цинк, селен, йод: 7 признаков дефицитов, бьющих по коже, волосам и энергии
«Путин пожертвовал личной жизнью»: Запашный об СВО, Пугачевой и детях
ТЦК в Европе и никаких пособий: как и куда ЕС выдворит украинских беженцев
ПВО сбила два дрона на подлете к Москве
Над Запорожской областью зафиксировали высокую активность БПЛА
Минфин США расширил санкции против Ирана
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

Перестала покупать маринованный лук в магазине — делаю «Трехминутку». Идеально к шашлыку и рыбе
Общество

Перестала покупать маринованный лук в магазине — делаю «Трехминутку». Идеально к шашлыку и рыбе

Беру творог, манку и пару персиков — замешиваю и запекаю. Через 30 минут запеканка «Нежность»: готова влюблять с первого кусочка
Общество

Беру творог, манку и пару персиков — замешиваю и запекаю. Через 30 минут запеканка «Нежность»: готова влюблять с первого кусочка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.