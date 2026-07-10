Тихановская раскрыла, о чем попросила США Тихановская попросила США не давить на Украину и Прибалтику из-за Лукашенко

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская призналась в интервью порталу LRT, что попросила администрацию США не давить на Украину, Литву, Латвию и Эстонию в вопросе калийных удобрений. По ее мнению, такая политика может быть выгодна президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Оппозиционер заявила, что сейчас лидер республики хочет получить все, ничего за это не отдав. Она сказала, что для начала Лукашенко должен выполнить несколько условий, среди которых «прекращение провокаций» против европейских стран. Тихановская также считает, что президент Белоруссии должен перестать предоставлять территорию страны для войск РФ.

Ранее оппозиционер посетила Киев. В ходе визита она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее словам, он уверил ее, что не допустит экспорта калийных удобрений через свою страну.

До этого лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий раскритиковал осуждение Тихановской России после атаки ВСУ на автобус с детской футбольной командой. Он назвал ее слова инструментом «геббельсовской пропаганды».