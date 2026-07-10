Волны зноя, жара +29, дожди: погода в Москве и Петербурге 13–19 июля

Период дождей в столице закончится ближе к середине следующей недели. Установится солнечная и жаркая погода, а столбики термометров покажут до +29 градусов. На северо-западе страны осадки не ожидаются при похожем температурном режиме. С метеопрогнозом в Москве и Петербурге с 13 по 19 июля NEWS.ru ознакомил синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается в Москве с 13 по 19 июля

Первые дни рабочей недели в столице будут дождливыми. Ближе к выходным, в субботу и воскресенье, установится погода без осадков.

Температура воздуха в понедельник днем составит 19–21 градус, со вторника по пятницу — в диапазоне от +22 до +27, в выходные — до +29. По ночам в первой половине недели столбики термометров будут показывать от +12 до +17, а во второй — от +15 до +20 градусов.

Атмосферное давление в начале недели составит около 740 миллиметров ртутного столба. Во вторник начнется его рост, и ближе к выходным оно вырастет на 10–15 пунктов.

В понедельник и во вторник ожидается северный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, со среды — переменных направлений 1–6 метров в секунду.

Фото: Александра Погиба/Иллюстрация NEWS.ru

Какая погода прогнозируется в Санкт-Петербурге с 13 по 19 июля

Достаточно теплая погода и без существенных осадков ожидается в Ленинградской области, а также в Петербурге. Вероятность небольших осадков в городе на Неве появится в воскресенье, 19 июля.

Температура воздуха с понедельника по четверг в дневные часы будет колебаться в диапазоне от +24 до +27 градусов. С пятницы по воскресенье потеплеет до плюс 26–29. В ночное время столбики термометров покажут от +13 до +18 градусов.

Атмосферное давление в понедельник составит около 760 миллиметров ртутного столба. Затем оно начнет расти в силу того, что над регионом будет господствовать антициклон.

Большую часть рабочей недели будет преобладать ветер северо-восточного направления. Его скорость составит 3–7 метров в секунду.

Какая погода ожидается в июле по долгосрочным прогнозам

Метеоролог Александр Сергеев ранее рассказал NEWS.ru, что стабильной аномальной жары на протяжении всего второго летнего месяца 2026 года не ожидается. По его словам, характер погоды в июле окажется волнообразным.

«Главная особенность — зной будет приходить волнами и держаться всего по два-три дня. Практически весь июль нас ожидают такие „качели“, что особенно неприятно для метеозависимых людей. Атмосферное давление и температура воздуха будут регулярно скакать, что не может не отразиться на самочувствии», — отметил метеоролог.

По его словам, каждую волну тепла будет фактически разбивать холодный атмосферный фронт. Он почти всегда несет с собой ливни, грозы и штормовой ветер.

«Ключевая причина таких перемен — в смещении атмосферных фронтов и изменении траекторий циклонов. Именно это и нарушило уже привычную летнюю картину», — сказал Сергеев.

По расчетам Гидрометцентра, средняя месячная температура воздуха в июле ожидается на уровне +18–20 градусов, пояснил в разговоре с NEWS.ru климатолог Михаил Семенов. По его словам, это достаточно близко к стандартным многолетним значениям. Специалисты также прогнозируют месячное количество осадков в пределах нормы, то есть приблизительно 71–94 мм, что соответствует 13–15 дождливым дням.

«Дневные температуры будут держаться на уровне +22–25 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до +11–12. При этом ожидаются ливневые дожди с грозами — в среднем за месяц прогнозируется около семи-восьми грозовых дней», — пояснил Семенов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода ожидается в Москве и Петербурге до конца месяца

По данным Гидрометцентра, преобладающая температура воздуха в столичном регионе составит +12–17 градусов по ночам и +22–27 днем. При похолоданиях столбики термометров могут опускаться до +8 ночью и до +17 днем.

В Петербурге дневная температура ожидается в диапазоне +22–27 градусов, ночная — от +12 до +17 градусов, следует из долгосрочного прогноза Гидрометцентра. При похолоданиях местами возможно ее понижение до +8 ночью и до +16 днем. Количество осадков на Северо-Западе России может превысить климатическую норму.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что во второй половине июля в Москве будет более жаркая погода, чем во второй пятидневке месяца. При этом ожидается преимущественно переменная облачность.

Метеоролог Евгений Тишковец отметил, что наступившая «золотая» середина лета в центральной части европейской России пройдет умеренно и без надрыва.

«Самым теплым будет период примерно с 17 по 25 июля. Конец месяца прогнозируется нежарким и даже относительно прохладным. Это будет не томительное пекло, а сухое, спокойное, знойное великолепие. При этом июль прогнозируется без испарины — зной не будет влажным и душным, поскольку дефицит осадков может достигать от 20% до 40% при норме 84 мм», — подчеркнул он.

Тишковец добавил, что жителей столичного региона и соседних областей ждет «тот редкий июль, когда лето на пороге своей зрелости, достигнув высшей точки, вдруг передумает палить: солнце будет светить по-стариковски — без жара, а лучи станут скорее щедрыми, чем жгучими».

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