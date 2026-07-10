Появились новые детали трагедии с альпинистами в Кабардино-Балкарии Спасатели в Кабардино-Балкарии продолжают подъем к месту срыва двух альпинистов

Спасательная группа в Кабардино-Балкарии в настоящее время продолжает подъем к месту срыва двух альпинистов в ущелье Адыл-су на высоте около 3,7 тыс. метров, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел днем 10 июля в районе пика Виа-тау. Один из сорвавшихся скончался на месте, судьба второго остается неизвестной до прибытия спасателей.

По данным канала, маршрут к месту падения занимает около пяти часов, группа из 12 человек должна достигнуть пика к вечеру. В материале уточнили, что в составе спасателей — сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и центра «Лидер» МЧС России.

До этого стало известно, что пропавший в тайге Красноярского края Сергей Усольцев мог стать жертвой нападения или скрываться под другой фамилией. По словам его знакомого, уральского медика Валентина Дегтярева, он поддерживал общение с Усольцевым в мессенджере с 2018 года и недавно заметил, что у бизнесмена изменилось изображение профиля, хотя к тому моменту он уже числился пропавшим без вести.