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10 июля 2026 в 19:19

Президент Бурунди приедет на саммит Россия — Африка в двойном статусе

Президент Бурунди примет участие в саммите Россия — Африка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Президент Бурунди Эварист Ндайишимийе официально подтвердил свое участие в предстоящем саммите Россия — Африка, сообщил министр иностранных дел республики Эдуар Бизимана на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым. Лидер государства посетит международное мероприятие не только как руководитель своей страны, но и в качестве действующего председателя Африканского союза, передает пресс-служба МИД РФ.

Президент позитивно отреагировал на данное приглашение, он будет участвовать в данном мероприятии как председатель Африканского союза и как президент Бурунди, которая является дружественной страной для России, — подчеркнул Бизимана.

В ходе состоявшейся встречи руководитель МИД РФ отдельно пригласил своего бурундийского коллегу нанести ответный визит в Москву. Лавров выразил надежду, что господин Бизимана выберет удобное время для поездки, чтобы стороны могли и дальше поддерживать рабочие контакты.

Ранее глава МИД России прибыл в Аддис-Абебу в рамках визита в Эфиопию, который является частью его турне по африканским странам. Правительственный борт приземлился в столице страны.

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