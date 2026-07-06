Глава МИД России начал африканское турне Лавров начал турне по африканским странам и прибыл в Эфиопию

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Аддис-Абебу в рамках визита в Эфиопию, который является частью его турне по африканским странам, сообщает корреспондент ТАСС. Правительственный борт приземлился в столице страны.

Ожидается, что министр встретится с руководством республики во вторник, в частности, проведет переговоры с главой МИД Эфиопии Гедионом Тимотевосом. Предыдущий визит Лаврова в Эфиопию состоялся в июле 2022 года.

В 2024 году африканская страна получила полноправный статус члена БРИКС и впервые приняла участие в саммите группы в Казани. Текущая поездка Лаврова предоставит возможность подробно обсудить перспективы сотрудничества в рамках объединения, а также обменяться мнениями по ряду внешнеполитических вопросов. В ходе визита министр, вероятно, проинформирует эфиопскую сторону о текущей ситуации на Украине и обсудит подготовку к третьему саммиту Россия — Африка, запланированному в Москве на октябрь 2026 года, говорится в статье.

Ранее Россия и Руанда подписали дорожную карту для развития проекта малых модульных реакторов АЭС, сообщили в госкорпорации «Росатом». Первое совещание совместного координационного комитета по атомной энергии состоялось в Москве.