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10 июля 2026 в 16:38

Один из упавших с горы в Кабардино-Балкарии альпинистов умер

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Один из сорвавшихся с пика Виа-тау в Кабардино-Балкарии альпинистов умер, сообщает Telegram-канал SHOT. В процессе движения по маршруту спортсмены не удержались и сорвались вниз. Один из участников восхождения скончался на месте, поиски его напарника продолжаются.

Известно, что двое туристов совершали подъем в связке, покоряя одну из трех вершин Пика Монгольской Народной Республики. Высота Виа-тау составляет 3700 метров. Спасатели обследуют склон этого сложного потухшего вулкана, требующего для прохождения специального альпинистского снаряжения.

Ранее спасатели эвакуировали тело петербургского альпиниста, входившего в незарегистрированную группу и пытавшегося покорить Эльбрус. Работы провели 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Турист упал с высоты 5100 метров и скончался от полученных травм. После происшествия канатные дороги на горе были отключены. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося.

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