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10 июля 2026 в 19:15

Стало известно, попали ли США по АЭС «Бушер»

Лихачев не подтвердил удары по иранской АЭС «Бушер»

АЭС «Бушер» АЭС «Бушер» Фото: Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Прилетов на территорию АЭС «Бушер» в Иране не было, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, которые передает РИА Новости, американские силы все-таки атаковали близлежащую одноименную провинцию.

По нашей информации, удары по провинции Бушер наносились, но прилетов на территорию станции не было — это не подтверждается нашими коллегами, которые там остаются, — рассказал Лихачев.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что полноценное присутствие инспекторов МАГАТЭ в Иране в ближайшее время маловероятно. По его словам, возможны отдельные визиты на некоторые объекты, включая АЭС «Бушер», которая не пострадала в результате американо-израильских атак.

До этого армия США нанесла ракетно-бомбовый удар по районам, расположенным в непосредственной близости от атомной электростанции «Бушер». Подробности о масштабах разрушений, возможных жертвах или повреждениях инфраструктуры не приводились. Кроме того, сообщалось, что американские силы поразили два военных объекта, находящиеся в Иране.

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