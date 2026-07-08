США ударили по двум иранским объектам в провинции Бушер

Два военных объекта в провинции Бушер в Иране поражены утром 8 июля в результате удара США, сообщило агентство Fars. Информация о жертвах или раненых отсутствует.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские военные завершили новую серию ударов по Ирану. В ведомстве уточнили, что атаке подверглись более 80 целей.

При этом Военно-морские и Воздушно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции нанесли удары по 85 американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте. Кроме того, в Тегеране заявили, что атака стала первоначальным ответом на удары США по территории Ирана.

До этого американские Вооруженные силы произвели новую серию ударов по иранским целям в районе Ормузского пролива. Как сообщает журналист Барак Равид, такие действия стали ответом на атаку, которая, как утверждается, была совершена Ираном в отношении коммерческого танкера утром того же дня.