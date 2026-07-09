Армия США нанесла удар поблизости от иранской АЭС «Бушер»

Армия США нанесла ракетно-бомбовый удар по районам в Иране, расположенным в непосредственной близости от атомной электростанции «Бушер», сообщает иранский телеканал Al Alam. Подробности о масштабах разрушений, возможных жертвах или повреждениях инфраструктуры стратегического ядерного объекта на данный момент не приводятся.

По информации журналистов, после полудня атакам подверглись «несколько объектов» рядом с АЭС. Иранские СМИ со ссылкой на очевидцев подтвердили, что в провинции были слышны звуки взрывов.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские военные завершили очередную серию ударов по Ирану, атаке подверглись около 90 целей. Как уточняется в заявлении, удары были нацелены на дальнейшее ослабление возможностей Ирана атаковать коммерческие суда и гражданских моряков в Ормузском проливе.

Помимо этого, американский президент Дональд Трамп пригрозил, что США не исключают силовой вариант в отношении Ирана, влоть до захвата острова Харк и возврата к морской блокаде. По словам главы Белого дома, Тегеран не в силах воспрепятствовать таким шагам Вашингтона.