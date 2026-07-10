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10 июля 2026 в 18:27

Глава Минпромторга раскрыл планы на производство самолетов Ил-114-300

Алиханов: в России планируется производить до 12 самолетов Ил-114-300 в год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Производство региональных самолетов Ил-114-300 планируется в перспективе расширить до 12 машин ежегодно, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на полях выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге. Первым эксплуатантом лайнера станет АО «2-й Архангельский объединенный авиаотряд», передает ТАСС.

Первая и главная наша задача, конечно, обеспечить внутренние потребности. Вы знаете, что «2-й Архангельский [объединенный] авиаотряд» забирает три машины. Собственно, это производственная программа Ил-114. Но наша задача — расширить их производственные мощности, пока в перспективе до 12 машин, — сказал Алиханов.

Кроме того, министр заявил, что власти одобрили выделение средств из Фонда национального благосостояния для дофинансирования производственной программы. Пока с использованием средств ФНБ планируется профинансировать строительство восьми самолетов. По словам Алиханова, соответствующее поручение президента уже подписано после совещания у главы государства.

Ранее сообщалось, что российский импортозамещенный самолет «Суперджет» вызвал значительный интерес как в России, так и за рубежом. Президент России Владимир Путин осмотрел кабину этого лайнера в Жуковском, после этого его презентация в Индии привлекла внимание участников авиасалона.

Россия
Минпромторг
Антон Алиханов
самолеты
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